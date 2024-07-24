Якутия в огне: с пожарами в регионе борются авиация, десантники и волонтеры

Эфирная новость 59 0

В Якутию на борьбу с лесными пожарами направили третий самолет-амфибию

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В республике действует почти 90 крупных очагов.

Дожди сейчас были бы очень кстати в Якутии, которая объята пожарами. Для тушения туда отправили уже третий самолет-амфибию Бе-200. К борьбе с огнем привлечены 160 единиц спецтехники.

В то же время постоянный мониторинг в воздухе ведут около сотни летательных аппаратов. В основном это вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-2 и «Цэссна».

Совершать вылеты пилотам приходится в непростых условиях. Местные жители делятся завораживающими кадрами, на которых небо окрасилось в ярко-оранжевые и коричневые тона. По последним данным, в регионе действует почти 90 крупных очагов, и сильный ветер гонит пламя все ближе к населенным пунктам.

Чтобы отстоять жилые дома, привлекли дополнительные силы парашютистов и десантников. Противопожарную группировку увеличили еще на 200 человек. Специалистам активно помогают местные жители и волонтеры.

Накануне удалось отстоять поселок, к которому огонь подошел на расстояние полукилометра. Тем не менее пожары угрожают еще десятку населенных пунктов, там сейчас ведут усиленный мониторинг, в том числе из космоса. На кадрах с орбиты хорошо видно, насколько значительные территории заволокло едким дымом.

+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Семилетняя девочка утонула в котловане для ремонта тепловых сетей в Нальчике
22:26
Политическая мудрость: Песков предостерег Армению от пути киевского режима
22:08
Налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках
21:52
«Важно сохранить здоровье детей»: новые подробности о разводе Алсу и Абрамова
21:32
Когда фертильность «в кризисе»: в Израиле научились выращивать мужские гениталии
21:22
Умерла звезда сериала «Чисто английское убийство» Роберта Тейлор

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Не знаю, как никто не спился»: Аня Руднева рассказала о работе в «Ранетках»
«Простые вычисления»: как рассчитать год удачного замужества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака