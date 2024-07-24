Поводок, намордник, уборка: за что в России начнут штрафовать собачников

Принятие соответствующих мер в ближайшее время планируют рассмотреть в Госдуме.

В Госдуме обещают ввести жесткие штрафы для владельцев собак. В России давно принят закон о порядке их выгула, но наказаний за его нарушение не существует. Депутаты решили исправить этот недочет и готовятся зафиксировать штрафы в Кодексе об административных правонарушениях.

Причем наказания собираются сделать серьезными — до десяти тысяч рублей. Во сколько теперь обойдется прогулка без намордника или неубранные собачьи отходы, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Дачный участок в Ленинградской области. Два алабая открывают калитку и начинают разрывать маленького спаниеля на части. Все, что могут сделать его ошарашенные хозяева, — это кинуть в собак стулом.

А доберман без поводка и намордника набросился на гулявшего во дворе Петербурга мопса. В попытках защитить своего питомца хозяин едва не лишился пальца.

В Советске от ротвейлера местному участковому пришлось спасать троих детей. Разъяренная собака, которую хозяева оставили без поводка на улице, ворвалась в магазин и набросилась на покупателей. У детей остались шрамы от укусов.

«Собака напала моментально, мы даже ничего не успели понять, она уже нас повалила. Страх зашкаливал в наших головах, мы не могли просто и все, мы боялись!» — говорит пострадавший ребенок Иван Юрьев.

В парках, скверах, возле детских площадок крупные породы собак в подавляющем большинстве без намордников, зачастую и без поводка. Попробуй сделать замечание — набросится уже хозяин.

«Про намордники я не согласна. Вот это совершенно замечательный пес за нами идет — зачем ему намордник? Намордники некоторым людям нужны», — считает Наталья.

Еще одна частая жалоба на четвероногих, точнее их владельцев — неубранные с улиц отходы жизнедеятельности. Далеко не каждый собаковод выходит на прогулку с пакетами.

«У нас здесь есть такая компания, которая любит выпить, и собаки большие. Да им до фонаря, что они там где-то сходили. Повернулись, попили пиво и с собаками пошли. И не убирают», — возмущается Валентина Никитина.

«Я, например, вот тоже с пакетиками хожу, даже маленькая собачка. А некоторые — молодые люди, дамы — бывает и нет. Некоторые вот болтают, собака там за 100 метров, они и не увидят ничего там», — отмечает Михаил Иоффе.

Наказание за пренебрежение банальными правилами выгула собак в Госдуме предложили зафиксировать в Кодексе административных правонарушений. Штраф для физических лиц — до полутора тысяч рублей, до пяти — для юридических. Это пока примерные подсчеты.

«Мы как раз обсуждали вопрос об увеличении этого размера, с одной стороны, с другой стороны, может быть, разбить эти статьи на какие-то дополнительные части. Допустим второй раз или третий раз — и тогда чтобы сумма была больше. Ко второму чтению, я думаю, как раз мы эти вопросы будем обсуждать», — говорит председатель комиссии Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Штрафовать нарушителей предлагают на основе письменных обращений. Пожаловаться сможет любой. Резонный вопрос: сработает ли?

«А как будут брать штраф? Кто-то будет ходить в парке и выписывать вам штраф? Ну, машину на парковку вы неправильно поставили — вас сфотографировали, вам прислали, вроде как вы должны заплатить. А собачки?» — задается вопросом Ольга Шахманова.

Ведь, как минимум, нужно зафиксировать происходящее на фото или видео, установить личность нарушителя, а потом еще и обратиться с заявлением в полицию. Размеры штрафов эксперты тоже считают неубедительными.

«Ничего, я здесь не вижу, потому что штрафы на самом деле небольшие — от полутора тысяч всего лишь. Если владельцы каких-то интересных пород собак — для них это копейки. Мне кажется, нужно было сделать хотя бы от трех и дальше уже: три, повторно — десять. Это мое мнение, потому что по ощущениям это — та мера, которая более бы стимулировала убирать за своими питомцами», — считает юрист Татьяна Чемидова.

В Госдуме поясняют: это — попытка вывести штрафы за нарушения правил содержания питомцев на федеральный уровень. Пока подобным занимались лишь регионы.

В Петербурге, например, планируют закрыть доступ четвероногим на детские площадки, в магазины и медицинские организации. И запретить выгул двух представителей опасных пород одновременно. Но тут уже одна проблема тянет за собой другую. В городе должно будет появиться достаточно специальных мест для выгула собак.

Видно, что хозяева убирали за своими питомцами и, возможно, даже выбрасывали пакеты в урну, но кто-то ее перевернул — и все содержимое тут же оказалось на газоне. Ожидаемо: если это оперативно не убрать, то вскоре мусор будет разбросан уже по всему парку.