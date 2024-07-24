Айза-Лилуна Ай сдалась и призналась в беспросветном отчаянии: «Мне стыдно»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Экс-жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай о своем отчаянии: Упала в эмоциональную яму

Айза-Лилуна Ай сдалась и призналась в беспросветном отчаянии: «Мне стыдно»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Роковая женщина сбросила маску и честно заговорила о своих проблемах.

Бывшая жена рэпера Гуфа (Настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) Айза-Лилуна Ай с экранов выглядит волевой женщиной широких взглядов, но реальность оказалась не такой безоблачной. В личном блоге звезда рассказала, как чувствует себя на самом деле. И вовсе не мотиватором, инфлюенсером, бизнесвумен и все успевающая мать двоих сыновей. Порой, как и у всех, жизнь буквально валится из рук.

Несмотря на успех, участие в разных проектах и шоу, заработки Айза порой ощущает такую усталость, что нет сил хотя бы выглядеть бодрой. В соцсетях царят улыбки и любовь, а в сердце в это время кости скребут.

«Мне кажется, что все такие продуктивные, активные, энергичные, а я кусок дерьма. Что я слабее всех, что делаю недостаточно… Что у меня нет так много свободного времени на себя, потому что я мать-одиночка и у меня нет никакой помощи с детьми и по дому. Что я просто схожу с ума, совмещая работу, детей, дом и личную жизнь», — написала она.

Айза призналась — она ничего не успевает, потому не хочет и не может оставлять детей одних. Поэтому даже радость спонтанно сорваться с друзьями в путешествие на выходные ей недоступна. В такие периоды блогер начинает сравнивать себя с другими, и в собственных глазах она проигрывает каждому. Всегда находится кто-то более веселый, легкий, удачливый и целеустремленный.

«Мне стыдно, что я просыпаюсь в 9-11 утра. Стыдно, что нет сил идти на дикий пляж, потому что там 1000 ступеней вниз и вверх… А все могут. Я настолько недостаточно хороша, что хочу спрятаться от всех», — продолжила Айза.

В одном знаменитость уверена: пройдет день, и она возьмет себя в руки, чтобы двигаться дальше. Вспомнит, как проводить минуты, часы и недели «без суеты и с любовью к своему организму». И будет жить в «спокойном режиме, о котором мечтала всю жизнь».

В конце Айза призвала своих подписчиц учиться на ее примере и не повторять ее ошибок. Посоветовала не гнаться за чужим успехом, ориентироваться на себя и помнить — они хуже других и никому ничего не должны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем сейчас встречается бывшая жена рэпера.

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