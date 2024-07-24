Не все искусство вечно? В Петербурге разобрали «стену Бродского»

Знаменитая инсталляция начала работу четыре года назад.

В Санкт-Петербурге попрощались со знаменитой «стеной Бродского». Выставка под названием «Сохрани мою тень» в музее Анны Ахматовой начала свою работу четыре года назад, к 80-летию со дня рождения поэта.

В основе инсталляции — предметы времен молодости Бродского, передающие атмосферу легендарных «полутора комнат», где жил поэт до отъезда в эмиграцию.

Перед официальным закрытием организаторы решили провести карнавальную вечеринку, ведь любимым городом Бродского была Венеция. Все гости получили возможность забрать на память фрагменты стены, так что они еще «поживут» в новых домах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранные мастера возводят скульптуры на пляже в Петербурге. В этом году тема XX Международного фестиваля песчаных скульптур — «Солнце земли русской». Тематика навеяна легендарными подвигами Александра Невского и сюжетами произведений Пушкина.