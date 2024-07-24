Селфи или репортаж: космонавт раскрыл, что делать при встрече с инопланетянами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 86 0

Космонавт Артемьев: встречу с инопланетянами стоит начать с селфи

Селфи или репортаж: космонавт раскрыл, что делать при встрече с инопланетянами

Фото: 5-tv.ru

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Встречался ли сам герой России с пришельцами?

Российский космонавт-испытатель, герой России Олег Артемьев рассказал, что необходимо делать при встрече с инопланетянином. Его слова передает ТАСС.

Шутя Артемьев заявил, что наткнувшись на внеземное существо нужно быстро доставать телефон и делать селфи.

Однако останавливаться на совместной фотографии с пришельцем космонавт не советует. Сразу после этого стоит перевести камеру со своего лица и начать вести съемку всего происходящего.

«Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией. Поэтому основа нашего летания — это как раз репортаж», — объяснил Артемьев.

В ходе общения с прессой на фестивале новых медиа в Мастерской управления «Сенеж» Артемьев также рассказал о жизни на борту космического корабля. Космонавт заявил, что сам никогда не видел инопланетян, однако готов к встрече с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где и когда можно увидеть звездопад Персеиды.

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