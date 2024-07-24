Спустя пять дней: Telegram отключил монетизацию для российских каналов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Telegram отключил монетизацию российских каналов

Спустя пять дней: Telegram отключил монетизацию для российских каналов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Благодаря новой опции можно было получить 50 процентов дохода от рекламы.

Telegram отключил монетизацию российским владельцам каналов. Об этом сообщили пользователи мессенджера.

Telegram подключил монетизацию 1 апреля 2024 года, однако пользователям из России она стала доступна только 19 июля. С помощью программы монетизации владельцы каналов могут получить 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается на их странице. Денежные переводы начисляются в криптовалюте Toncoin. Ее можно как тратить внутри мессенджера, так и выводить. Однако продержалась в России эта опция не долго и пропала из приложений уже пять дней спустя, 24 июля.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщал, что у мессенджера появилась своя собственная валюта Telegram Stars. На нее можно приобрести электронные книги, курсы, различные предметы для виртуальных игр либо конвертировать в Toncoin через платформу Fragment. Помимо этого, при помощи онлайн-валюты можно покупать рекламу внутри мессенджера на льготных условиях.

Сам Дуров пока никак не прокомментировал отключение монетизации у российских пользователей.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дурова о возможных ограничениях в Telegram для украинских пользователей.

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