Спустя пять дней: Telegram отключил монетизацию для российских каналов

Благодаря новой опции можно было получить 50 процентов дохода от рекламы.

Telegram отключил монетизацию российским владельцам каналов. Об этом сообщили пользователи мессенджера.

Telegram подключил монетизацию 1 апреля 2024 года, однако пользователям из России она стала доступна только 19 июля. С помощью программы монетизации владельцы каналов могут получить 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается на их странице. Денежные переводы начисляются в криптовалюте Toncoin. Ее можно как тратить внутри мессенджера, так и выводить. Однако продержалась в России эта опция не долго и пропала из приложений уже пять дней спустя, 24 июля.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщал, что у мессенджера появилась своя собственная валюта Telegram Stars. На нее можно приобрести электронные книги, курсы, различные предметы для виртуальных игр либо конвертировать в Toncoin через платформу Fragment. Помимо этого, при помощи онлайн-валюты можно покупать рекламу внутри мессенджера на льготных условиях.

Сам Дуров пока никак не прокомментировал отключение монетизации у российских пользователей.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дурова о возможных ограничениях в Telegram для украинских пользователей.