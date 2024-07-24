Политическая мудрость: Песков предостерег Армению от пути киевского режима

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Песков призвал Армению не повторять путь киевского режима

Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие отношения на данный момент между Москвой и Ереваном?

Россия уважает желание Армении сотрудничать с Евросоюзом, однако выражает надежду, что Ереван не выберет путь киевского режима в отношениях с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

«Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть «или-или», — таким образом Песков отреагировал на решение Европейского союза предоставить военно-техническую помощь Армении.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Армения для России — это братская страна и союзник, обладающий правом самостоятельно выбирать приоритетные направления сотрудничества. Он напомнил, что отношения между двумя государствами крепко связаны как общей историей, так и плотным взаимодействием в настоящем.

По словам Пескова, российская сторона настроена на сохранение и укрепление дружественных отношений с Арменией. Кроме того, обе страны тесно связаны участием в ряде важных интеграционных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков жестко осудил отказ журналистам из России в освещении Олимпиады в Париже.

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