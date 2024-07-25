На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 12 километров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

В связи с этим спасатели объявили «красный» код авиационной опасности.

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 12 километров

Фото: © РИА Новости / Михаил Никитин

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На вулкане Безымянный на Камчатке зафиксирован выброс пепла высотой 12 километров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«Вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям», — отметили в пресс-службе.

Шлейф пепла распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути населенных пунктов нет, но ученые все же предупредили об опасности.

«Извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации», — сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

При этом извержение было предсказано, поэтому в опасном районе заблаговременно были закрыты туристические маршруты. Они откроются через несколько дней, но приближаться к вулкану и подниматься по его склонам будет запрещено.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео проснувшегося в Исландии вулкана.

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