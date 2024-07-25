Последний классик: в Петербурге пройдет выставка, посвященная Борису Рыжему

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В Петербурге пройдет выставка, посвященная Борису Рыжему

Фото, видео: 5-tv.ru

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Открытие состоится уже завтра в «Севкабель порту». Вход на экспозицию свободный.

Его называют последним русским классиком. В Петербурге сейчас идут последние приготовления к открытию выставки, посвященной жизни и творчеству поэта Бориса Рыжего.

За свою короткую, оборвавшуюся в 26 лет жизнь, автор создал больше тысячи стихотворений. На стыке тысячелетий он затрагивал темы, которые нашли отклик в сердцах читателей. А его язык и образы высоко оценили литературные критики.

Специально для выставки творческая команда создала инсталляции, которые наглядно отражают важнейшие этапы жизни поэта: детство в промышленном Екатеринбурге, отношения с родителями, переезд в Северную столицу. А написанные им стихи зазвучат его же голосом.

«Ведущий образ выставки — это голос, какой бы то ни был голос. Это и голос Бориса Рыжего. Это голоса близких людей, которые будут нон-стоп транслироваться из нон-стоп идущего документального фильма о выставке. Это голос его отца, он читает стихи Бориса в телефонной трубке», — рассказал куратор выставки, режиссер документального фильма Даниил Романов.

Открывается экспозиция уже завтра — на территории культурного пространства «Севкабель порт» и продлится до сентября. Вход на выставку будет свободный.

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