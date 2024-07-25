Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Срочная новость 45 0

Шапша: ударный вертолет МИ-28 упал в Калужской области в Жиздринском районе

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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На месте работают спасатели и оперативная группа.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном Telegram-канале.

«В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет МИ-28», — указано в сообщении.

Известно, что в данный момент на юго-западе области работают спасатели вместе с экстренной группой.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что стало причиной крушения в середине июля самолета Sukhoi Superjet-100 под Коломной.

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