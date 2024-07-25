Экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Калужской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 297 0

Авиасудно выполняло плановый полет.

Экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Калужской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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При выполнении планового рейса в Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж, к сожалению, погиб. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Предварительной версией крушения называется техническая неисправность, подчеркнули в ведомстве. На месте происшествия работают оперативные службы, а также комиссия ВКС Российской Федерации.

Отмечается, что на земле разрушений нет. Прочие обстоятельства выясняются. 

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