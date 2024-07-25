Великий и могучий: как мировые звезды перепели свои хиты на русском языке

Старые клипы на новый лад могут видеть пользователи Сети.

Мировые звезды запели на великом и могучем: старые клипы на новый лад создали при помощи искусственного интеллекта. И, если раньше нейросети только подражали голосам артистов, причем не всегда удачно, то теперь искусственный интеллект перевел и адаптировал текст под российского слушателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый в мире носитель мозгового импланта Neuralink Ноланд Арбо пользуется им до десяти часов в день и никогда не жалуется на усталость.

Семь лет назад с Арбо произошел несчастный случай, в результате которого он был парализован. В январе 2024 года разработчики Neuralink вживили ему мозговой имплант.

Это устройство по беспроводной связи передает сигналы головного мозга пациента компьютеру. Как заявила компания, технология должна помочь людям с проблемами движения обрести возможность функционировать вновь и делать это буквально «силой мысли».