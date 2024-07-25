«Поет под фанеру»: Глюк’oZа впервые вышла на сцену после позора в Красноярске

Что на этот раз наблюдали зрители?

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZа, выступила в Баку на фоне слухов о состоянии ее здоровья. Снимками с фестиваля Dream Fest зрители поделились в соцсетях.

Это было первое выступление певицы после позорного концерта в Красноярске, после которого артистку обвинили в употреблении запрещенных веществ. Многие полагали, что карьеру певицы ждет неминуемая гибель, однако эти выводы оказались преждевременными.

Певица не только продолжает работать, но даже успела выступить за границей, а именно в Азербайджане.

Очевидцы сообщают, что к зрителям певица вышла всего с одной песней. Артистка не комментировала ситуацию в Красноярске и с публикой общаться не стала.

Кроме того, в соцсетях известных гостей нет никаких фотографии артистки с того мероприятия. Возможно, певица сама пожелала лишний раз не светиться.

«Пока мы спали, неотмененная Глюкоза выступила в Баку на фестивале своего друга Эмина Агаларова. Бровей по-прежнему нет, губы черные, поет под фанеру. Но вроде без антидепрессантов на этот раз. Что любопытно, в соцсетях фестиваля, самого Эмина и всех звездных гостей нет ни одного фото/видео с Глюкозой: очевидно, певица попросила ее не светить», — сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Тем не менее в интернет все же просочились снимки певицы с фанаткой. На фотографии видно, что Ионова не стала никак менять свой образ и выглядела она почти так же, как и несколько дней назад в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru писал, как спасали Киркорова, «застрявшего» в горах из-за шторма в Сочи.