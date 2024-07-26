Политический кризис и Олимпийские игры: Макрона обвинили в преступной диверсии против страны

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 49 0

Лидер Франции Макрон не будет назначать новое правительство до конца Олимпиады

Политический кризис и Олимпийские игры: Макрона обвинили в преступной диверсии против страны

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Во Франции нарастает градус напряженности.

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается назначать новое правительство до окончания Олимпийских игр, хотя политический кризис в стране он урегулировать не может. Об этом пишет EADaily.

Ситуация во Франции остается неопределенной: ни один политический блок не набрал необходимое для формирования правительства большинство на досрочных выборах в Национальное собрание. Но, по мнению Макрона, сейчас нужно думать не об этом, а предстоящих международных соревнованиях, которые принимает Париж.

«Нам нужно сосредоточиться на Олимпийских играх до середины августа. Затем, начиная с этого момента, в мои обязанности будет входить назначение премьер-министра и возложение на него задачи по формированию правительства и налаживанию максимально широкого сотрудничества, чтобы иметь возможность действовать и обеспечивать стабильность», — заявил Макрон в интервью одному из местных каналов.

Президент Франции также практически отверг предложение левых партий, которые договорились о новом кандидате на пост премьер-министра в лице Люси Касте. Макрон сослался на то, что у левых нет большинства в законодательном органе. Им это не понравилось настолько, что они обвинили президента в «попытке навязать партиям Республиканский фронт силой». А Социалистическая партия вообще заговорила о «начале преступной диверсии» со стороны Макрона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему досрочные выборы во Франции завершились для Макрона провалом.

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