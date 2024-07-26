На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Актер Сергей Безруков показал трехлетнего ребенка от брака с Анной Матисон

На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / crimyakutiaru

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Знаменитый актер образовал с ней союз в 2016 году.

Народный артист России Сергей Безруков впервые показал своего третьего ребенка, который родился в браке с Анной Матисон. Фотографию с мальчиком знаменитый актер опубликовал в соцсетях.

«Васе сегодня уже три года!» — подписал кадр с сыном 50-летний Безруков.

Актер Сергей Безруков показал сына Василия от брака с Анной МатисонАктер Сергей Безруков показал сына Василия от брака с Анной Матисон. Instagram* / s_bezrukov

Художественный руководитель Московского губернского драматического театра может похвастаться пятью наследниками. Мальчик Иван и дочь Александра из них - внебрачные. Сын же Василий родился в союзе с режиссером Анной Матисон, причем это уже их третий ребенок. У трехлетнего мальчика есть старший брат Степан и сестра Мария.

Звезда сериала «Бригада» женился на Анне Матисон в 2016 году. До этого, с 2000 по 2015 год, актер был женат на Ирине Безруковой, но в этом браке дети на свет не появились.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь Марию в день ее рождения. 

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