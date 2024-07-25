«С характером»: Путин о своей 91-летней учительнице, посетившей Валаам

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 52 0

Учительница Путина недавно посетила монастырь Валаама для исповеди

«С характером»: Путин о своей 91-летней учительнице, посетившей Валаам

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Женщина пережила вторую онкологию.

Монах на Валааме рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что его учительница Вера Гуревич недавно посетила остров и исповедалась в местном монастыре.

«Мы очень дружим с Верой Дмитриевной Гуревич, она была буквально три недели назад. Впервые за свои 91 год, „генеральная“ исповедь такая — исповедовалась, причащалась. И просила передать благодарность за помощь в ее лечении», — рассказал президенту монах.

Он также отметил, что пожилая женщина пережила уже вторую онкологию, но несмотря на это при посещении монастыря она усердно молилась и стояла на службах. Глава российского государства подтвердил, что Вера Дмитриевна — «с характером».

В монастыре российскому лидеру показали 30-томную книгу с именами жителей блокадного Ленинграда, которые погибли при тех ужасных событиях. На одной из страниц оказался родной брат Владимира Путина, который скончался в те годы, будучи младенцем. Спустя столько лет монахи Валаамского монастыря продолжают молиться за упокоение их душ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24 июля Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам. Белорусский коллега прибыл с визитом в четверг, прилетев сначала в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

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