«Сбежал, чтобы не упекли»: в Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов

Ранее спортсмен проходил лечение от алкогольной зависимости. Исчез с радаров он после выхода из реабилитационного центра.

Знаменитый велогонщик Никита Еськов пропал в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердил для 5-tv.ru его друг Егор Луцкович. По его словам, спортсмен во время их последней встречи был «странным».

«Причина, скорее всего, в том, что он просто-напросто сбежал, чтобы его снова не упекли куда-то в лечебное учреждение», — предположил Егор Луцкович.

По его словам, Никита Еськов проходил лечение в реабилитационном центре, чтобы справиться с алкогольной зависимостью. Спустя несколько дней после возвращения из медицинского учреждения он перестал выходить на связь с родственниками.

Собеседник предположил, что спортсмен сменил номер мобильного телефона. Он также отметил, что 41-летний велогонщик был достаточно «зависим» от отца.

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