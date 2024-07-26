Откровения с душком: голливудские звезды массово заявили в своей нелюбви к душу

Почему американские знаменитости стараются избегать водных процедур?

Голливудские звезды разоткровенничались настолько, что теперь уже без стыда рассказывают о том, как часто принимают ванну. И здесь выяснилось несколько действительно грязных подробностей.

Оказалось, что мечта миллионов женщин — Брэд Питт — предпочитает обычному душу влажные салфетки. А Мила Кунис вообще моет своих собак чаще, чем собственных детей. И дело тут совсем не в экономии воды.

Корреспондент «Известий» Кристина Морозова окунулась в истории «с душком».

О жизни голливудских звезд и так известно многое. Порой, даже слишком. Фанаты в курсе, что селебрити едят на завтрак, где проводят отпуска, с кем крутят любовные интрижки. И вот — новый тренд.

Звезды стали так открыты перед публикой, что, совершенно не стесняясь, рассказывают о своих предпочтениях в ванной. Вывести на чистую воду одну из актрис нашумевшей «Барби» оказалось проще простого.

Звезды повально «оголяются» перед фанатами и рассказывают истории «с душком». В это трудно поверить, но элементарными правилами гигиены пренебрегают любимчики миллионов.

Кто точно не поет песни в душе, так это Брэд Питт. Теплой воде из-под крана голливудский актер, по словам коллег, предпочитает влажные салфетки.

«У меня не было времени принять душ. У меня шестеро детей. Чувак, на меня писают весь день. Детские салфетки, чувак, детские салфетки. Все, что вам нужно сделать, это просто взять их, пару раз быстро вытереться», — признается американский актер Брэд Питт.

То ли воду экономят, то ли график съемок настолько плотный, что нет даже лишней минутки на водные процедуры. Причем, моются, что называется, «по праздникам» не только сами кумиры миллионов. Но и их дети. Яркий пример — Мила Кунис.

Что такое горячая ванная с пенкой и резиновой уточкой, некоторые дети звезд знают разве что по фильмам. Ведь суровые американские родители, не стесняясь, заявляют, что принимать ванны нужно только в том случае, если тело само дает сигналы в виде неприятного запаха. Об этом открыто заявляет актриса Кристин Белл, вместе с мужем.

«Первые несколько лет мы действительно тщательно купали детей, когда укладывали перед сном, но однажды этого не потребовалось, чтобы заставить его заснуть, и мы отпустили ситуацию. Но я просто скажу, для Америки у Кристин гигиена лучше, чем у меня. Мне приходится мыться только тогда, когда присутствует какой-то запах, или когда я нахожусь на работе», — признается муж американской актрисы Кристин Белл.

Откровенничают звезды о своей гигиене на всевозможных шоу. Чтобы вызывать волну обсуждений и поднять себе рейтинги. Но многие из актеров верят, что водные процедуры вредят здоровью. Так, к примеру, звезда триллера о журналистах «Стрингер» Джейк Джилленхол уверен, что ежедневный душ разрушает структуру кожи.

«Все больше и больше я убеждаюсь, что иногда мыться не так уж и необходимо. Есть целый мир, в котором отказ от купания также очень полезен для ухода за кожей, и мы естественным образом очищаем себя», — считает Джейк Джилленхол.

А еще некоторые считают, что постоянные приемы ванны — не экологично. Другие объявляют бойкот одеколонам и дезодорантам. Так или иначе, звезды тоже могут поменять свое мнение спустя годы.

Наглядный пример — грязнуля Питт. После развода с Джоли, встретив новую подружку — Инес де Рамон, — Брэд начал применять воду по назначению, чистить зубы нитью и даже пользоваться духами. Не исключено, что возлюбленная подарила их на какой-то праздник, вроде нашего 23 февраля, вместе с носками, гелем для душа и пеной для бритья.