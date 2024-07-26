Нет дорог, электричества и связи: на Чукотке потоки воды практически «снесли» целый город

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На Чукотке из-за разлива реки затопило город Билибино

Фото, видео: 5-tv.ru

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К катастрофической ситуации привел разлив реки Каральвеем.

Мощные потоки сносят все на своем пути и на Чукотке. Из-за разлива реки оказался подтоплен целый город Билибино. Там в эти минуты наиболее опасная ситуация.

Уровень воды вырос настолько, что под ней скрылись целые кварталы. Людей экстренно эвакуируют, в том числе на вертолетах. Из зоны бедствия передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

 

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