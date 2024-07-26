Нет дорог, электричества и связи: на Чукотке потоки воды практически «снесли» целый город

К катастрофической ситуации привел разлив реки Каральвеем.

Мощные потоки сносят все на своем пути и на Чукотке. Из-за разлива реки оказался подтоплен целый город Билибино. Там в эти минуты наиболее опасная ситуация.

Уровень воды вырос настолько, что под ней скрылись целые кварталы. Людей экстренно эвакуируют, в том числе на вертолетах. Из зоны бедствия передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.