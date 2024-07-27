«Не каждый распознает путь»: как развить потенциал ребенка по дате его рождения

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 33 0

Числа помогут выявить даже самые скрытые таланты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; 5-tv.ru

Дата рождения вашего ребенка поможет определить, в какой области ему лучше всего развивать свои таланты. О том, как это сделать, рассказала нумеролог Анастасия Крючкина для 5-tv.ru.

По ее словам, в каждом ребенке есть огромный потенциал.

«К сожалению, не каждый взрослый вовремя распознает этот путь, помогает ребенку или же и вовсе мешает ему идти на этом пути», — поясняет нумеролог.

Первое число в дате рождения очень активно проявляет себя в жизни ребенка до десяти лет — это само число дня рождения.

Первая группа чисел — это дети из разряда «Я все сделаю сам».

«Если ваш ребенок родился 1, 10, 19 и 28 числа — это ребенок-лидер. Это будущий предприниматель и бизнесмен. Это ребенок, которому очень важно показывать, как он самостоятельно добивается своих результатов», — говорит Крючкина.

Вторая группа — дети-эмпаты. У них очень сильная интуиция.

«Если ребенок родился 2, 11, 20 и 29 числа, то это дети — эмпаты, они с очень сильной интуицией. Это будущие учителя, психологи», — объясняет эксперт.

Третья группа — творческие дети. Им очень важно привить чувство красоты и стиля. Это будущие стилисты. Такие дети родились 3, 12, 21 и 30 числа.

Четвертая группа — дети, которым очень важен порядок.

«Если ребенок родился 4, 13, 22 и 31 числа, то ему очень важен порядок. Это будущие руководители, кризис-менеджеры, которые буквально всем раздают задания», — добавляет она.

Дети, родившиеся 5, 14 и 23 числа — это очень творческие дети, они очень активные. Им нужно позволять пробовать себя во всех направлениях, какие только возможны для него и для родителей. Нумеролог считает, что они — прирожденные артисты.

Ребенок, родившийся 6, 15 и 24 числа очень любит посидеть дома.

«Им очень важно, чтобы вокруг было красиво, вкусно, гармонично и удобно. Это дети комфорта. Это дети внешней красоты. Это очень красивые дети», — говорит она про детей, рожденных в эти числа.

Аналитики и философы рождаются 16 и 25 числа. Им очень важно читать очень много новой информации.

Если ребенок родился 8, 17 и 26 числа, то этим детям очень важно изучать финансовую грамотность с самого детства.

Заключительная группа детей — рожденные 19 и 27 числа. Они любят одиночество.

«Это нужно принять. С ними нужно разговаривать, советоваться», — советует нумеролог.

Эксперт отмечает, что такие люди очень ранимые, так как у них очень уязвимая самооценка. Поддержать его как раз могут только его родители.

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