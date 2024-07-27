В Петербурге пятиклассница попала в больницу из-за комплексов во внешности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 49 0

Девочка выпила много таблеток из-за того, что переживала из-за лишнего веса.

В Петербурге пятиклассница попала в больницу из-за комплексов во внешности

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Санкт-Петербурге ученица пятого класса попала в больницу из-за сильных нервов. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам источника, виной всему послужили сильные переживания школьницы по поводу своего веса. Скорую помощь вызвала мама 11-летней девочки.

Вскоре ее доставили в больницу. Сообщается, что ребенок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с отравлением ненаркотическими и анальгезирующими, жаропонижающими средствами.

Известно, что семья у девочки полная, на учете нигде не состоит.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль. Кишечные бактерии обнаружили в продукции магазина EUROSPAR.

Отмечается, что при изготовлении кулинарной продукции выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В дирекции заявили, что обеспокоены ситуацией и предприняли все необходимые меры по предотвращению ее в будущем.

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