В Петербурге пятиклассница попала в больницу из-за комплексов во внешности
Девочка выпила много таблеток из-за того, что переживала из-за лишнего веса.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В Санкт-Петербурге ученица пятого класса попала в больницу из-за сильных нервов. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По словам источника, виной всему послужили сильные переживания школьницы по поводу своего веса. Скорую помощь вызвала мама 11-летней девочки.
Вскоре ее доставили в больницу. Сообщается, что ребенок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с отравлением ненаркотическими и анальгезирующими, жаропонижающими средствами.
Известно, что семья у девочки полная, на учете нигде не состоит.
Ранее 5-tv.ru писал, что семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль. Кишечные бактерии обнаружили в продукции магазина EUROSPAR.
Отмечается, что при изготовлении кулинарной продукции выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В дирекции заявили, что обеспокоены ситуацией и предприняли все необходимые меры по предотвращению ее в будущем.
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