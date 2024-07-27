«Удар для Макрона»: зарубежные СМИ отреагировали на открытие Олимпийских игр

В New York Post раскритиковали открытие Олимпийских игр в Париже
Фото: www.globallookpress.com / © Hartmut Schmidt
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Почему церемония стала худшей в истории?
Церемония открытия Олимпиады в 2024 году, проходящая в Париже, повергла в шок зрителей и стала настоящим позором, которого никто не ожидал. Соответствующая реакция последовала и от различных иностранных СМИ.
Так, издание New York Post назвало мероприятие скучным, непродуманным и прерывистым.
«Старт проводимого раз в четыре года спортивного соревнования, призванного способствовать всемирному единству, было скучным, непродуманным и прерывистым. И не только из-за ливня», — отметил автор.
В издании Express отметили, что церемония открытия стала «худшей в истории» и даже разгневала зрителей. Там сообщили, что случившееся станет ударом для Франции и президента страны Эммануэля Макрона.
«Это станет ударом для Франции и президента Франции Эммануэля Макрона, чье правительство потратило около 8,4 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы перенести церемонию в центр города, а не в традиционный подход к стадиону», — отмечено в публикации.
Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены. Обширную концертную программу не спасло даже наличие известных певцов, среди которых были Леди Гаги и Селин Дион.
Зрители промокли под приливным дождем и наблюдали за всем мероприятием с берегов и мостов, чтобы было не очень удачной идеей, так как ничего толком рассмотреть не получалось.
Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отрубили на гильотине во времена французской революции.
На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валуев разгромил Олимпиаду 2024 года.
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