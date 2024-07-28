Страшный диагноз: что кроет в себе ухудшившееся обоняние

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 52 0

Nature: изменение в восприятии запахов может быть связано с болезнью Альцгеймера

Страшный диагноз: что кроет в себе ухудшившееся обоняние

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Не только COVID может выражаться в потери человеком возможности ощущать запахи. Какая мучительная болезнь скрывается за безобидным симптомом?

Ухудшение обоняния может свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Об этом пишет Nature.

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что потерю запахов человеком вызывает накопление тау-белка в некоторых областях мозга.  Переизбыток этого же вещества является причиной развития Альцгеймера. То есть изменения в обонянии могут говорить о начале недуга. Такой симптом опережает заболевание примерно на десять лет.

Специалисты отметили сразу два факта. Во-первых, склонность к плохому обонянию увеличивает риск развития Альцгеймера, во-вторых, служит индикатором его наличия задолго до развития болезни. Благодаря этим данным, появился еще один тест на выявление недуга. Раньше применяли только нейровизуализацию,  генетические тесты и анализы спинномозговой жидкости.

От данного недуга страдает огромное количество людей по всему миру. Тенденция к росту численности больных растет с каждым годом. По прогнозам специалистов, в скором времени цифра страдающих от Альцгеймера увеличится в три раза.

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Страшный диагноз: что кроет в себе ухудшившееся обоняние

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