Новая эпидемия накрыла мир: как ожирение стало главной проблемой человечества

Мир охватила новая болезнь, которая даже страшнее коронавируса. Как не попасть в ловушку?

Лишний вес — одно из самых опасных заболеваний, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Больше всего болезнь опасна тем, что у пациентов нет особых жалоб на свое состояние, пишет KP.RU.

Всемирная федерация по борьбе с ожирением прогнозирует, что уже к 2035 году число людей с лишними килограммами может достигнуть четырех миллиардов. И самое ужасное, что с годами эпидемия прогрессирует и начинается распространяться на молодых людей. В 2019 году уже 390 миллионов человек в возрасте до 19 лет имели проблемы весом.

Этот недуг еще не научились лечить, врачи могут лишь приостановить болезнь, но полноценного решения проблемы во всем мире до сих пор нет. Специалисты отмечают, что ожирение ведет к ухудшению качества жизни. А также к развитию опасных и даже смертельных заболеваний: деменции, онкологии, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Жир непривередлив

Эпидемия распространяется на всех без исключения, вне зависимости от роста, возраста и гендера. Согласно статистике, минимальный перевес на стороне женщин. Но похудеть стремятся все.

У детей, например, появление лишнего веса связано с генетической предрасположенностью, а также с социальными факторами. Например, когда родители с пеленок неправильно выстраивают рацион питания.

Как бороться с вредителем?

Диетологи считают, что для уменьшения количества жировых отложений подойдет любая диета. Необходимо прежде всего убрать продукты, которые вызывают воспаление, быстро поднимают сахар. А людям с повышенным аппетитом надо вводить в рацион сложные углеводы. Важно также отказаться от фастфуда и жареного. Чаще заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Огромные траты

Но последствия заболевания отражаются негативно не только на здоровье, но и на кошельке. Огромное количество средств ежегодно уходят на сдачу анализов, покупку медикаментов, оплату больничных из-за болезней и походы к врачам.

Печальная статистика

Согласно данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава, ожирению подвержены около 40 миллионов человек, это почти треть из нас. При этом болеют ожирением чаще всего в Египте, Саудовской Аравии и Мексике.

Среди западных стран по количеству людей с ожирением лидирует США. За последние 20 лет распространение ожирения в Америке увеличилось примерно на 40%, а его тяжелая форма почти удвоилась.

Главный виновник развития эпидемии — создание вкусных, но вредных продуктов, содержащих соль, сахар и жиры. Сейчас на полках магазинов можно увидеть товары на любой вкус. Все это спровоцировало переедание.

Еще одна проблема — увеличение порций. Растут не только размеры еды, но и объемы напитков.

Кроме того, на развитие ожирения сильное влияние оказал маркетинг. На продвижение продуктов с высоким содержанием жиров, сахара, соли компании тратят огромное количество средств.

Поэтому не верьте красивой упаковке или вкусному виду. Такая еда может быть опасна для организма и влиять на развитие других опасных болезней. Важно следить за своим рационом и чаще заниматься спортом, чтобы сохранить свое здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, почему дети страдают ожирением.