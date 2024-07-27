Появились первые кадры с места крушения Су-34 в Волгоградской области

Первые кадры с места крушения самолета Су-34 ВКС РФ в Волгоградской области опубликовал Telegram-канал «112».

Видео, судя по всему, снято с расстояния в несколько километров от места авиакатастрофы. На нем видны клубы черного дыма, поднимающиеся после падения Су-34.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о крушении Су-34 в Волгоградской области. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Летчики успели катапультироваться и выжили.

На земле разрушений и жертв в результате падения Су-34 нет. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности, боекомплект на его борту во время полета отсутствовал.

Причиной падения предварительно названа техническая неисправность. На месте крушения самолета работает комиссия ВКС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области.