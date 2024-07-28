Сергей Пенкин решил открыть дом престарелых с музыкантами и стриптизершами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Певец Сергей Пенкин решил открыть дом престарелых с музыкантами и стриптизом

Сергей Пенкин решил открыть дом престарелых с музыкантами и стриптизершами

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Артист боится одиночества, а потому не намерен становиться отшельником, когда уйдет на покой.

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин признался, что боится одинокой старости. На пенсии он не намерен тихо выращивать розы в саду. Певец планирует проводить время весело и в хорошей компании. И даже заранее придумал, как все устроить. Об этом он рассказал в интервью Светлане Бондарчук.

«Наверно, я бы свой загородный дом переделал в дом престарелых. Хочу пригласить джазовых музыкантов, пригласить стриптиз и так проводить свое время», — мечтает Пенкин.

По словам Сергея Михайловича, в шоу-бизнесе у него немного близких друзей. Кроме того, он не любит бывать на светских мероприятиях и наблюдать за показным поведением коллег. Артист поддерживает хорошие отношения с ними, но «взасос» мало с кем общается. Потому что после очередной вечеринки чувствует себя плохо.

«Меня раздражают эти понты, этот пафос, я устаю от него. После этого, как после вампиров, у меня голова болит, хочется быстрее помыться. Ведь самое гениальное — это самое простое. А у нас, человек ничего себе не представляет, два раза психиатру показали, и начинаются вот эти понты», — сказал Пенкин.

Мечта о веселом доме престарелых, отметил артист, не означает его лояльности к подобным учреждениям. Он уверен, это нехорошо, когда дети сдают своих родителей в такие места. По его мнению, там люди быстрее стареют и умирают. А свой дом, сами его стены, наоборот, помогают поддерживать волю к жизни.

Пенкин считает, что о пенсионерах нужно заботиться повзрослевшим детям. Поэтому и жизнь рядом с мамой и папой не осуждает. Исполнитель заявил, что взаимная забота — в человеческой природе. Однако у него самого детей нет. После двух официальных браков он так и остался один. Потребность в семье певец реализует по-другому. Он помогает близким родственникам, внучатым племянникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Пенкин отказался от места на Новодевичьем кладбище.

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