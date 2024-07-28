Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ

Глава государства выступает на параде в Петербурге в честь Дня ВМФ России.

Если Соединенные Штаты разместят на территории Германии свои комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности, то Россия будет свободна от моратория на развертывание ударных средств. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.

«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — сказал он.

Он подчеркнул, что в зоне досягаемости американских комплексов, если они будут размещены в Германии, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. При этом время полета этих ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, до территории РФ составит около десяти минут.

Соединенные Штаты уже отработали переброску ракетных комплексов в Данию и на Филиппины в ходе учений. Путин обратил внимание, что эта ситуация похожа на события времен холодной войны.

При этом Путин заявил, что разработка ряда ударных средств средней и меньшей дальности России уже на завершающей стадии. Именно их может развернуть Москва в ответ на действия США и ФРГ.

В начале июля власти США и Германии сделали совместное заявление, в котором отмечалось, что Вашингтон будет «эпизодически» размещать в ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности. Речь также идет о гиперзвуковом оружии. Развернут его в 2025 году, а затем, как планируют западные лидеры, будет постоянное размещение на территории Германии.

Указывается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать американские зенитные ракеты SM-6, крылатые Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, имеющее значительно большую дальность по сравнению с нынешними наземными огневыми средствами в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может развернуть ядерное оружие при размещении ракет США в Германии.