Умер второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии умер в больнице. Об этом сообщили 5-tv.ru в министерстве здравоохранения республики.

Известно, что самолет потерпел крушение в районе поселка Красный Курган. На борту находились два человека. Один из них погиб на месте, второй был экстренно госпитализирован, он скончался в стенах больницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее 5-tv.ru писал, что Ми-28, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, экипаж вертолета погиб. Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.