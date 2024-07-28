Морпехи из 36-й бригады ВСУ уже больше двух лет находятся в плену и возмущены нежеланием киевского режима возвращать их.

Взятые в плен в «Азовстали» боевики обратились к Киеву с просьбой обменять их. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

«Почему так случается, что мы сидим здесь? Вот уже 27-й месяц заканчивается, мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — пожаловался боевик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Собчук.

По его словам, еще 13 апреля 2022 года он сдался в плен, так как из-за действий командования это было единственным способом выжить. При этом в Киеве обещали боевикам с «Азовстали» быстрое освобождение, однако за прошедшее время обменяли только их командиров.

Еще один пленный Борис Крутенок обратился к президенту* Украины Владимиру Зеленскому с вопросом, когда сможет увидеть двух своих дочерей, которым на начало конфликта было восемь лет и восемь месяцев, а сейчас идет 11-й и четвертый год.

В апреле 2022 года при освобождении Мариуполя в ДНР российская армия взяла в плен не менее 2 439 украинских боевиков, которые до этого были заблокированы на местном заводе «Азовсталь».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Украина годами не меняет своих пленных.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.