Россия к концу года достроит в Сирии мельничный комплекс

К концу этого года Россия завершит строительство мельничного комплекса в центральной части Сирии. Работа над этим проектом продолжается с 2017 года и сегодня близка к финалу. Об этом журналистам рассказал торговый представитель РФ в республике Георгий Асатрян.

«Автоматизированный мельничный комплекс расположится в провинции Хомс, там уже проведены монтажные и пусконаладочные работы. Сейчас уже остались последние штрихи и планируется, что до конца года он будет запущен», — заявил он.

Соглашение между двумя странами о возведении комплекса было достигнуто и официально закреплено в 2015 году. Процесс строительства был запущен спустя два года, в 2017-м. Поначалу объект начал работать как зернохранилище, но впоследствии стройка заморозилась.

Это не единственный проект — помимо него, в сотрудничестве с Россией сирийские специалисты в данный момент занимаются проектированием сети водоснабжения в провинции Латакия. Этот план предполагается реализовать также к концу 2024 года. Как отметил торговый представитель РФ, Москве и Дамаску интересна агросфера, в связи с чем сейчас обсуждается вопрос покупки Сирией российской сельскохозяйственной техники.

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