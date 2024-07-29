Спустя год после похорон певицы Шинейд О’Коннор названа причина ее смерти

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 142 0

Певица Шинейд О’Коннор умерла от инфекции дыхательных путей

Спустя год после похорон певицы Шинейд О’Коннор названа причина ее смерти

Фото: www.globallookpress.com / Alessandro Bosio

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Тело 56-летней артистки было обнаружено в ее квартире 26 июля 2023 года. До сих пор считалось, что ее погубил рак.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась на 57-м году жизни 26 июля 2023 года, но не из-за проигранной битвы с онкологическим недугом, как считалось прежде. Спустя год после трагедии стала известна ее истинная причина. Бывший супруг артистки Джон Рейнольдс оформил свидетельство о смерти, в котором указано — виной всему стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также бронхиальная астма. Об этом сообщается в материале Page six.

Кроме того, журналисты выяснили, что у Шинейд О’Коннор была обнаружена инфекция дыхательных путей, которая и привела к смерти. Тело певицы было найдено в ее лондонской квартире. Этому предшествовал тяжелый год — в январе 2022-го ее 17-летний сын свел счеты с жизнью. Убитая горем мать отменила все выступления.

«Из-за продолжающейся скорби по поводу трагической потери ее любимого сына Шейна в начале этого года Шинейд О’Коннор не будет выступать вживую в 2022-м. Спасибо друзьям и поклонникам, чью поддержку и понимание мы высоко ценим на протяжении всего этого периода. Проявленная любовь была источником огромного утешения и умиротворения для Шинейд», — сообщала команда звезды.

Жизнь О’Коннор была полна скандальных эпизодов и трудностей. Долгие годы она боролась с биполярным расстройством и тоже пыталась свести счеты с жизнью. За ее плечами было четыре брака, артистка растила трех сыновей и дочь. 

Женщина была погружена и в религиозный поиск, в результате которого приняла ислам и взяла новое имя Шухада. Она публично винила бросившую ее наедине с бедами семью и была уверена, что даже ее смерть не пробудит в родственниках хоть какие-то чувства. Как ранее писал 5-tv.ru, О’Коннор заявляла, что подвергалась насилию со стороны матери в настоящей камере пыток.

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