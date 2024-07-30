Геморройная жизнь: чем опасно неподвижное сидение на стуле

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 11 0

Флеболог Герасин: сидячий образ жизни приводит к геморрою и варикозной болезни

Геморройная жизнь: чем опасно неподвижное сидение на стуле

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Плохая осанка — не единственная возможная проблема.

Сидячий образ жизни может грозить человеку не только плохой осанкой, но и развитием геморроя с варикозной болезнью вен. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-флеболог Андрей Герасин.

Кроме того, неподвижное сидение чревато застоем крови в органах малого таза.

«Отсутствие всяких движений только усиливает развитие тромбоза геморроидальных узлов, а вместе с этим и воспалительный процесс», — отмечает Герасин.

По словам специалиста, происходит застой в области прямой кишки, который и повышает риски возникновения геморроя. Этот процесс грозит женщинам варикозной болезнью вен малого таза, а мужчинам — варикоцеле.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно заниматься профилактикой и выделять хотя бы немного времени на физическую активность. Герасин подчеркивает: достаточно обычных прогулок на свежем воздухе, а не постоянных занятий в зале, хотя и они лишними точно не будут.

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