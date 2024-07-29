Несколько человек пропали без вести в Карелии после ЧП на Беломорканале: что известно
Несколько человек пропали без вести в Карелии после ЧП на Беломорканале
Фото: © РИА Новости
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На месте инцидента работают следователи и спасатели.
Один человек погиб и еще два пропали без вести после размытия перемычки на Беломоро-Балтийском канале в Карелии, стало известно 5-tv.ru.
Изначально после ЧП не было известно о судьбе шестерых человек, однако позднее в МЧС по республике сообщили, что четверо из них были найдены живыми, причем среди них двое несовершеннолетних.
Глава региона Артур Парфенчиков указал в своем Telegram-канале, что пострадали девять человек.
Отмечается, что перемычку установили на время реконструкции. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Известно, что уровень воды уже снизился и не несет угрозы, но режим ЧС пока сохраняется.
На месте работают поисково-спасательные службы — задействован также вертолет Ми-8 МЧС России. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, как продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области.
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