«Питаться каждые три часа»: какие продукты нужно есть для здоровья

Что необходимо исключить, чтобы добиться не только красивой фигуры, но и укрепить организм.

Для крепкого здоровья человеку надо есть больше молочных продуктов, овощей и фруктов. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева в беседе с изданием aif.ru.

По словам эксперта, сегодня в рационе многих людей слишком много сахара и мяса, но мало важных продуктов, которые влияют на общее состояние организма.

Например, молоко — это основной источник кальция, оно полезно для костей. А построение клеточной стенки и синтез половых гормонов напрямую зависят от яиц. Кроме того, при редком употреблении фруктов и овощей в организм не поступает нужное количество витаминов и минеральных веществ.

«Нужно питаться примерно каждые три часа, всего четыре-пять раз в сутки. Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов — к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса — преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира», — объяснила диетолог.

В средней порции человека, который не ведет активный образ жизни, должно быть около 100 граммов белков из мяса, молочных продуктов и яиц, а также около 200 граммов гарнира.

Врач-терапевт порекомендовала ежедневно съедать более 400 граммов свежих овощей и фруктов.

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