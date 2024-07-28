Испортят фигуру моментально: какие продукты мешают вам сбросить вес

Если вы не уберете их из своего рациона, то рискуете никогда не похудеть.

Есть три категории продуктов, которые больше всего портят фигуру. О том, чего точно стоит избегать в своем рационе питания рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Анжелика Чиж.

По ее словам, данные продукты питания могут испортить вашу фигуру моментально, а избавиться от лишних килограммов после них будет очень сложно.

Прежде всего, стоит избегать покупную выпечку, так как в ней содержится много сахара и жиров.

Чипсы и сухарики также вредны. Всего лишь одна упаковка такого снэка содержит в себе суточную норму жиров, поэтому стоит лишний раз отказаться от соблазна и подумать о своем здоровье.

Одними из самых вредных являются продукты из переработанного мяса. Например, сардельки, сосиски, колбасы и так далее. Все это неминуемо отложится на ваших боках и в целом не принесет никакой пользы для организма.

Примечательно, что в таких «мясных» изделиях мяса почти нет. Как правило, там содержатся в основном кости, шкура, жир и хрящи.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти главных ошибках на пути к идеальной фигуре. Некоторые люди не понимают, почему вес никак не хочет уходить. Оказалось, что сбросить килограммы не позволяют эти факторы.