Испортят фигуру моментально: какие продукты мешают вам сбросить вес

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Эндокринолог Чиж: покупная выпечка, чипсы и переработанное мясо вредят фигуре

Испортят фигуру моментально: какие продукты мешают вам сбросить вес

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Если вы не уберете их из своего рациона, то рискуете никогда не похудеть.

Есть три категории продуктов, которые больше всего портят фигуру. О том, чего точно стоит избегать в своем рационе питания рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Анжелика Чиж.

По ее словам, данные продукты питания могут испортить вашу фигуру моментально, а избавиться от лишних килограммов после них будет очень сложно.

Прежде всего, стоит избегать покупную выпечку, так как в ней содержится много сахара и жиров.

Чипсы и сухарики также вредны. Всего лишь одна упаковка такого снэка содержит в себе суточную норму жиров, поэтому стоит лишний раз отказаться от соблазна и подумать о своем здоровье.

Одними из самых вредных являются продукты из переработанного мяса. Например, сардельки, сосиски, колбасы и так далее. Все это неминуемо отложится на ваших боках и в целом не принесет никакой пользы для организма.

Примечательно, что в таких «мясных» изделиях мяса почти нет. Как правило, там содержатся в основном кости, шкура, жир и хрящи.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти главных ошибках на пути к идеальной фигуре. Некоторые люди не понимают, почему вес никак не хочет уходить. Оказалось, что сбросить килограммы не позволяют эти факторы.

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