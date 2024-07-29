Суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Следствие обвиняет блогера в совершении 92-х эпизодов мошенничества

Суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сам блогер выступил в суде и сказал, что за все время пребывания под стражей ему ни разу не дали встретится с его супругой Лидией.

Ранее суд продлил Шабутдинову арест до 16 августа.

Следствие на сегодня инкриминирует блогеру вину в 92-х эпизодах мошенничества. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Блогера задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в интернете. Блогер обещал, что каждый, действуя по его методикам, сможет разбогатеть за считанные недели.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.

Среди людей, называющих себя потерпевшими по делу Шабутдинова, есть и молодые и взрослые люди. Некоторые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
85.57
0.16 93.26
0.09
Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Последние новости

18:04
«Такая Европа не нужна»: молдавские политики возмущены содомией на Олимпиаде
17:52
Ковальчук договорился о продлении сотрудничества с Бразилией по вопросам аудита
17:41
«Рекомендую одуматься»: Тимати вмешался в развод Татьяны Бакальчук
17:32
Кратковременный эффект: чем опасен кофе при недосыпе
17:20
Взрыв прогремел на крупнейшем химзаводе Германии
17:14
Пайки по завышенной цене: ущерб по делу генерала Булгакова оценили в 1,3 млрд рублей

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что известно к этому часу
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака