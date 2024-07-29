Собянин рассказал, как фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» украсил город

Специально для ландшафтного фестиваля «Лето в Москве» в столицу привезли свыше 500 тысяч растений, рассказал мэр Сергей Собянин.

«Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаунж-зонах», — написал мэр в личном блоге.

Он отметил, что каждая площадка фестиваля — настоящее произведение искусства. «Приглашаю москвичей и гостей нашего города приобщиться к прекрасному, зарядиться летней атмосферой и, конечно, сделать красивые фотографии», — добавил градоначальник.

Собянин также рассказал, что, например, сад на Манежной площади разделили на две зоны: тропический сад и южный сад. Там можно увидеть агавы, эуфорбии, опунции, алоэ, пальмы-саговники, а также оливковые деревья, самому старому из которых более 300 лет.

После завершения фестиваля экзотические растения передадут в Московский зоопарк и ботанические сады города.

На Новом Арбате воссоздали атмосферу писательских дач 30-х годов прошлого века. Авторы проекта вдохновлялись работами художника-авангардиста Аристарха Лентулова, поэтому здесь преобладают голубые, розовые и лимонные оттенки. На этой площадке высадили более 20 тысяч многолетников, свыше пяти тысяч кустарников и более 70 деревьев.

В Московском зоопарке реализовали проект вертикального озеленения. На входной группе создали своеобразную карту джунглей, лесов и других природных ареалов постояльцев зоопарка. Для этого использовали свыше пяти тысяч ампельных растений, в том числе южные плектрантусы, пилеи и будры.

Ряд центральных улиц, в частности Камергерский переулок, украсили зелеными арками. Большой Москворецкий мост утопает в петуниях, а у станции метро «Чистые пруды» разбит сад Маргариты по мотивам романа Михаила Булгакова. Преобладание здесь желтых оттенков отсылает к первой ее встрече с Мастером.

Карта локаций фестиваля будет меняться. Так, в скором времени на Лубянской площади «вырастет» низкорослый лес, который наполнит воздух ароматами хвои, шалфея и дербенников.