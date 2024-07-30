На заводе «Вымпел» спустили на воду ракетный катер «Молния»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

ОСК: на заводе «Вымпел» спустили на воду ракетный катер «Молния»

На заводе «Вымпел» спустили на воду ракетный катер «Молния»

Фото: Telegram / губернатор Ярославской области / evraevmikhail

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Новый боевой корабль получил имя «Ступинец» в честь городского округа Ступино Московской области.

Модернизированный ракетный катер проекта 12418 «Молния» спустили на воду на заводе «Вымпел» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Спуск судна проходил в присутствии помощника президента РФ Николая Патрушева, губернатора Ярославской области Михаила Евраева и замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова.

Проект военного судна по заказу Минобороны РФ создали в центральном морском конструкторском бюро ОСК «Алмаз». Катер получил современное вооружение, новейшие системы навигации и связи. Также изменилась архитектура корабля и улучшилась обитаемость.

Новому военному судну присвоено имя «Ступинец» в честь городского округа Ступино Московской области, отметили в ОСК.

Ракетный катер «Молния» проекта 12418 предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области торжественно спустили на воду уникальное учебное судно «Николай Камов», предназначенное для тренировок экипажей корабельных вертолетов. Судно оснащено подвижной платформой, способной имитировать крен корабля или качку на волнах.

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