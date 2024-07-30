В центральных районах Петербурга запретят парковку электросамокатов

В Петербурге сегодня принято решение закрыть четыре района в центре города для парковки электросамокатов. Это, пожалуй, самые радикальные меры в стране, но как ни странно их поддержали не только простые пешеходы и водители, но даже владельцы кикшеринговых компаний. Почему — объяснит корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Запрет парковки для прокатных электросамокатов в центре Петербурга их противники считают уверенной победой. Городские власти забрасывали гневными письмами, настаивали на референдуме, и вот дело сдвинулось с мертвой точки. В транзитной зоне ехать можно, но парковаться — уже нет. Пользователи кикшеринга — явно недовольны.

«Сам я живу на Ваське, живу в 15 минутах от метро. На самокате мне доехать за пять минут. И там довольно-таки широкие улицы, самокаты там никому не мешают», — утверждает местный житель Александр Бакусов.

Пешеходы говорят: узкие тротуары — точно не место для езды. Правда, некоторые считают, что ограничения — все же полумера, и на безопасность не сильно повлияют.

«Больше смущает, как люди ездят на самокатах. То, что они стоят — более или менее нормально, их можно обойти. А когда самокат едет на скорости, то уже печальнее может быть все», — объясняет петербуржец Виталий Шмык.

В администрации Петербурга объяснили, что решение приняли после успешного опыта празднования Дня ВМФ. Тогда в районе проведения мероприятий вовсе нельзя было ездить на электросамокатах.

«С 1 августа парковка в центре города должна быть запрещена. Прошу принять все необходимые меры и, если есть необходимость, подписать соответствующие нормативно-правовые документы. Провести переговоры с соответствующими структурами», — заявил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Эти ограничения уже называют хитрым ходом Смольного. Формально ведь движение самокатов не запрещали. Другое дело, что четыре центральных района Петербурга — очень большие по площади и проехать их насквозь будет дорогим удовольствием.

Например, от станции метро «Черная речка» — она в Приморском районе — до «Горьковской» — она уже в Петроградском — на самокате время в пути составит около 30 минут и обойдется почти в 300 рублей. И это даже не половина пути — проехать нужно еще столько же до ближайшей точки, где можно оставить гаджет.

Между тем, лихачи регулярно попадают в сводки происшествий. Пытавшийся проскочить на «красный» самокатчик после столкновения с машиной попал в больницу с тяжелыми травмами. Тот же результат — у подростка, который хотел переехать дорогу в неположенном месте. Красноярск, Нижний Тагил, Москва — везде, где работают сервисы проката электросамокатов — к их пользователям постоянно звучат претензии.

В столице, к примеру, тоже всерьез взялись за нарушителей.

«С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили 95 тысяч штрафов от операторов, еще 113 тысяч аккаунтов заблокировали», — сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса со ссылкой на Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы.

Поэтому в Петербурге компании кикшеринга предпочли не сопротивляться решению администрации. К тому же, там помнят опыт полицейских рейдов, когда самокаты десятками свозили в отделения за нарушения правил парковки.

«В центре мы продолжим вместе с другими операторами, вместе с городом работать над тем, чтобы улучшаться инфраструктуру, чтобы появлялись велодорожки. Это не просто разговоры, уже есть конкретные проекты, конкретное понимание инвестиционных программ со стороны сервиса кикшеринга в развитии инфраструктуры», — заявляет Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh.

Пока что в качестве бонуса пользователям сервисы добавят количество парковок на границе закрытой зоны. А самокаты, которые раньше находились в центре, перебросят в спальные районы. Там ведь тротуары шире. В центре же с 1 августа в аренду можно взять только велосипеды.