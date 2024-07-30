В горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух пропавших альпинистов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 69 0

Туристы не вернулись с зарегистрированного маршрута в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе республики.

В горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух пропавших альпинистов

Фото: Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии / mchskbr

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Тела двух альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии, были обнаружены на высоте 3,2 тысячи метров. Об этом сообщили представители пресс-службы главного управления МЧС России по региону в своем Telegram-канале. Прежде в ведомстве заявляли, что туристы не вернулись после прохождения своего зарегистрированного маршрута в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе республики.

«Обнаружены тела двух пропавших альпинистов на горе Юном на высоте 3,2 тысячи метров. Спуск тел погибших планируется 30 июля с привлечением борта Ми-8 МЧС России», — сказано в публикации.

Отмечается, что всего в работе задействованы восемь специалистов Эльбрусского высокогорного пожарно-спасательного отряда (ПСО) МЧС России с привлечением участников другой группы. Детали операции, добавили в ведомстве, уточняются.

Вид на гору Юном. Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии / mchskbr

Прежде стало известно о гибели еще одного альпиниста в горах Кабардино-Балкарии. Двое мужчин восходили на гору Дыхтау высотой 5204 метров. На отметке в 5100 метров одного из них поразило ударом молнии. Второй вызвал спасателей, так как не мог самостоятельно спуститься с телом напарника. Из-за погодных условий сотрудники МЧС не смогли провести операцию незамедлительно, ему пришлось остаться на горе — пока погода не наладится.

Ранее, писал 5-tv.ru, останки пропавшего альпиниста нашли в Перу спустя 22 года. Путешественник потерялся во время схода лавины, долгие годы он числился пропавшим без вести.

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