«Вся рука покрывается волдырями»: Волочкова впервые рассказала о давнем недуге

На протяжении многих лет балерина мучается, но даже не пытается оградить себя от провоцирующих обострения факторов.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что много лет страдает крайне неприятным недугом, о котором никогда не рассказывала. Свой секрет артистка раскрыла журналистам «МК» на праздновании дня рождения начинающей певицы Александры Палиновой, известной под псевдонимом Sandra Top. На вечеринке молодой звезды танцовщица чувствовала себя прекрасно и была весела. Даже когда говорила о своей большой проблеме.

Как выяснилось, Волочкову преследует аллергия, да непростая. Реакцию вызывают шипы роз — ее любимых цветов. Из года в год звезда страдает, но не отказывается от подаренных букетов. Несмотря ни на что она принимает подарки, так как обожает белые розы и вообще цветы от поклонников — символ признательности и восхищения.

«У меня аллергия на шипы от моих любимых роз. Если мне после шоу или в жизни дарят цветы без упаковки, и шипы прикасаются к руке, то волдыри уже через минуту появляются. Вся рука покрывается волдырями. Одни мучения! Это проблема существует уже много лет», — поделилась балерина.

В последнее время публика все чаще обращает внимание на внешний вид артистки. Она всегда была стройной, но сейчас худоба уже кажется некоторым болезненной. Опасения фанатов безосновательны, успокаивает Волочкова. Дело исключительно в хорошей генетике и умении следить за собой. А еще в способности обходиться практически без еды. Негативные последствия такой строгой диеты, видимо, селебрити не пугают.

«Мне так хорошо: я легко себя чувствую. Ем только салатные листья, яйца всмятку и могу позволить себе супчик том-ям, который готовит моя помощница Лолочка. А еще я обожаю русскую баню, ледяную купель, занимаюсь любимым делом. Поэтому я такая худая и стройная: вся одежда уже висит», — заявила она.

Злые и осуждающие комментарии хейтеров Анастасия Волочкова уже давно не принимает близко к сердцу. По собственным словам, в негативе со стороны она видит только зависть, не больше. И часто вспоминает слова Фаины Раневской на этот счет — лучше быть предметом зависти, чем сострадания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова рассказала о своих детских комплексах.