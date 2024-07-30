Почему распалась дружба звезд «Интернов» Вадима Демчога и Ивана Охлобыстина

Исполнитель роли доктора Купитмана поделился историей отношений с коллегами по сериалу.

Актер Вадим Демчог, известный широкому телезрителю по роли доктора Купитмана из сериала «Интерны», рассказал об отношениях с коллегами по проекту, в частности с Иваном Охлобыстиным.

По словам 61-летнего артиста, когда-то их связывала крепкая дружба, но со временем связь оборвалась. Несмотря на это, он все еще с большой теплотой и уважением относится к теперь уже бывшему приятелю.

«Мы были очень-очень дружны, да-да. Сейчас как-то меньше. Мы не на связи. Раньше мы и дни рождения праздновали, и Новые года встречали. Я безумно ценю его талант, его органику и его вот это умение потоково погружаться в образ, в тему. То есть как артист и исследователь феномена творчества, я очень-очень высоко его ценю», — сказал Демчог в интервью Надежде Стрелец.

Что же касается других актеров, принимавших участие в съемках «Интернов», за их карьерой Вадим Викторович не следит. Он отметил, что периодически испытывает ностальгические чувства, но «не отслеживает медийный вес» каждого.

Помнит Кристину Асмус, талантом которой, по его словам, были очарованы все. После работы над сериалом Демчог видел ее только раз на дне рождения Охлобыстина.

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