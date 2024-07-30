Бодибилдер, терминатор и губернатор: как Шварценеггер оказался на вершине славы

Культовую фразу «I`ll be back» актер использовал и во время своей политической карьеры.

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 77 лет. О взлетах и падениях именинника вспомнило агентство URA.RU.

Детство и служба в армии

Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 в небольшом австрийском городке Таль в семье начальника-полиции. Своих детей — Арнольда и его старшего брата Майнхарда — отец воспитывал со всей строгостью.

Долгое время семья жила очень бедно. Настолько, что в доме не было ни отопления, ни телевизора, ни других элементарных удобств. Даже покупка холодильника считалась настоящим праздником. После Второй мировой войны семья столкнулась с голодом. И мать Арнольда часто искала пропитание на фермах.

Отец сыновей требовал, чтобы они развивались физически. Именно такое воспитание и привило будущему актеру любовь к спорту. Уже в 14 лет он увлекся бодибилдингом, что в те времена было еще не совсем популярным направлением.

В 18 лет Шварценеггер поступил на службу в армию. Там он освоил специальность механика-водителя танка. Однако его навыки управления военной техникой оставляли желать лучшего. Зато даже во время службы он не оставлял спорт, ел много мяса и поднимал железо. Тренажер он соорудил из подручных материалов и хранил его в танке. А однажды даже сбежал на самоволку, чтобы участвовать в конкурсе бодибилдеров, в котором, кстати, победил. Правда, потом пришлось отсидеть сутки в гауптвахте.

Отслужив девять месяцев, Шварценеггер настоял на досрочном увольнении. После демобилизации он перебрался в Германию, где начал работать в фитнес-клубе. Эти времена будущий артист тоже называет не самыми простыми. Работа не приносила нормальный заработок, приходилось порой ночевать на полу в зале.

В 1966 году Шварценеггер занял второе место на конкурсе «Мистер Вселенная», а уже в 1967 году стал абсолютным победителем.

Актерская карьера

Кадр из к/ф «Терминатор 2: Судный день», реж. Джеймс Кэмерон, 1991 г.

В США Шварценеггер переехал в 1968 году и начал свою карьеру с продажи фитнес-оборудования. Он мечтал стать кинозвездой, но тогда еще очень плохо знал английский. Поэтому, если и приглашали сняться, то только «поиграть эффектными мышцами» на камеру. Дебют в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» оказался неудачным. Более того, титрах фамилию Шварценеггер заменили на Стронг, потому что родную было «невозможно произнести».

Успех начался с картин «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель». И хоть там у Шварценеггера тоже было не так уж много монологов, это позволило именитым режиссерам заметить его. Поэтому следующим фильмом, который и принес поистине колоссальный успех актеру, стал фильм Джеймса Кэмерона. Главная роль в «Терминаторе» сделала из него настоящую мировую звезду. А коронная фраза «I`ll be back» стала его визитной карточкой. После актер произнес ее еще в 11 фильмах, а потом — и в речах уже на посту губернатора.

За мегауспешным «Терминатором» последовали и другие боевики: «Бегущий человек», «Хищник», «Терминатор 2», «Правдивая ложь», «Красная жара».

Потом актер решил отойти от амплуа мужественного качка с каменным лицом и попробовал разнообразить свой карьерный список комедийными фильмами.

Бизнесмен и губернатор

www.globallookpress.com / Felix HÃ¶rhager

Заработать свой первый миллион Шварценеггер смог далеко не благодаря карьере, а с помощью удачных вложений и инвестиций. Кроме того, его интересовала и политика. В 1988 году Шварценеггер впервые официально поддержал республиканского кандидата в президенты Джорджа Буша-старшего и участвовал в его избирательной кампании.

Республиканцем Шварценеггер решил стать после речи президента Штатов Ричарда Никсона.

«Как-то я слушал речь Никсона. Он говорил о свободном предпринимательстве, о том, что правительство не должно стоять у вас за спиной, о снижении налогов, об усилении армии. Это было как глоток свежего воздуха», — вспоминал Шварценеггер.

Активная карьера губернатора началась в 2003 году. Считается, что ему помогала жена Мария Шрайвер, которая была племянницей президента Джона Кеннеди. Правда, она не сразу одобрила стремление супруга к политической карьере, но все же не отказалась и поддержала.

Тем не менее путь к выборам на пост губернатора Калифорнии проходил достаточно тяжело. На митингах Шварценеггер превращал свои выступления в настоящее представление: то появлялся с метлой, угрожая «вымести весь мусор» из прежних властей Штатов, то выходил с ножом, обещая урезать бюджетные расходы. А демократов называл «неудачниками», которые неоднократно вставляли ему палки в колеса с помощью прессы.

К слову, отца Шварценеггера Густава обвиняли в нацизме, а самого актера называли ненавистником женщин. Но остановить его у демократов не получилось, и Шварценеггер победил с огромным перевесом, причем дважды. Вторые выборы в 2006 году актер-политик получил 56% против 38%, которые избиратели отдали его конкуренту.

Однако со временем рейтинг Шварценеггера начал падать, что вынудило его уйти в отставку. На исходе губернаторства Шварценеггера поддерживали всего 25% населения штата.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Арнольд Шварценеггер станет дедом в третий раз.