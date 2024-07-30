Собянин сообщил, какие мосты, тоннели и переходы отремонтируют до конца года

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

И какие объекты уже привели в порядок?

Собянин сообщил, какие мосты, тоннели и переходы отремонтируют до конца года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля сообщил, что более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году.

«На объектах проведем различные виды ремонтных работ: на мостах, эстакадах и путепроводах заменим деформационные швы, где необходимо — обновим дренажные системы и заменим гидроизоляцию. В тоннелях проведем текущий ремонт, а в пешеходных переходах обновим инженерные системы», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что также работы пройдут на трех фонтанах, а также в 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходах.

До этого Собянин рассказал о реконструкции Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще — в корпусе появятся малая операционная, кабинеты механо- и эрготерапии, а также кабинет водолечения.

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