«Мы довольны»: восьмимиллиардная жительница Земли получила гражданство России

Девочка родилась в 2022 году.

Восьмимиллиардная жительница Земли получила российское гражданство. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Малышка Арпи родилась в 2022 году в Мартунинском родильном доме в Армении. Недавно ее семья переехала в Россию и поселилась в станице Кущевской села Ивано-Слюсаревском в Краснодарском крае. Гражданство и паспорта РФ получили также отец девочки Карен Закарян и две старшие сестры.

По словам мужчины, им очень нравятся люди в России.

«Для меня, в первую очередь, были важны люди, а люди хорошие, общаемся с ними, дети в школу ходят, спасибо учителям и директору, соседи хорошие. В общем, мы довольны. Спасибо всей Кущевской», — поделился мужчина.

Единственным членом семьи Закарян, кто не получил гражданство РФ, стала мама Арпи.

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