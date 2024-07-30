Дроны, бронемашины и танки: глава «Ростеха» доложил Путину о поставках техники в зону СВО

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Глава «Ростеха» Чемезов доложил Путину о поставках техники в зону СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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За прошлый год корпорация в 25 раз нарастила поставки боеприпасов по гособоронзаказам.

Над тем, чтобы отражать атаки националистов и не позволять им наносить удары по мирному населению, работают не только наши бойцы, но и инженеры. Так, «Ростех» за прошлый год в 25 раз нарастил поставки боеприпасов по гособоронзаказам, и ни один контракт не был сорван. Об этом этом Владимиру Путину доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Сейчас в зоне спецоперации применяются разные виды вооружения, созданные на заводах предприятия. Среди них — обновленные беспилотники «Суперкам» в версии камикадзе, которые хорошо зарекомендовали себя на передовой. Кроме того, за последнее время с конвейеров сошли более тысячи бронемашин, предназначенных для транспортировки военных. Скоро планируют начать выпуск роботизированных машин для перевозки раненых. Гражданской продукции тоже уделяют особое внимание.

80% процентов техники, которую сейчас российские войска применяют в зоне СВО, произведено именно на предприятиях «Ростеха». Помимо бронемашин и дронов, это — истребители, вертолеты и модернизированные танки, которые по характеристикам превосходят западные образцы — Т-90М «Прорыв».

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