Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника СК Киреева

Суд обратил в доход РФ имущество экс-сотрудника СК, осужденного за мошенничество
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Его семья должна выплатить 26,3 миллиона рублей.
Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущество бывшего полковника Следственного комитета (СК) России Александра Киреева, сообщил 5-tv.ru источник.
Экс-следователь и его родители также обязаны выплатить государству 26,3 миллиона рублей, которая эквивалента стоимость их имущества.
Суд начал рассматривать дело о конфискации имущества, поскольку семья Киреева не могла приобрести его на законно заработанные деньги.
Александра Киреева арестовали в 2023 году по делу о попытке захвата активов компании Merlion. Бывшего сотрудника СК обвиняют по уголовным статьям об организации преступного сообщества, получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве.
Ранее 5-tv.ru сообщал о похожем деле бизнесмена Юрия Шефлера. Суд постановил обратить активы брендов Moskovskaya и Stolichnaya, которые принадлежали предпринимателю, в доход государства.
Читайте также
55%
0.99 94.14
0.88
Нашли ошибку?