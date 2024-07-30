Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника СК Киреева

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 11 0

Суд обратил в доход РФ имущество экс-сотрудника СК, осужденного за мошенничество

Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника СК Киреева

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Его семья должна выплатить 26,3 миллиона рублей.

Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущество бывшего полковника Следственного комитета (СК) России Александра Киреева, сообщил 5-tv.ru источник.

Экс-следователь и его родители также обязаны выплатить государству 26,3 миллиона рублей, которая эквивалента стоимость их имущества.

Суд начал рассматривать дело о конфискации имущества, поскольку семья Киреева не могла приобрести его на законно заработанные деньги.

Александра Киреева арестовали в 2023 году по делу о попытке захвата активов компании Merlion. Бывшего сотрудника СК обвиняют по уголовным статьям об организации преступного сообщества, получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похожем деле бизнесмена Юрия Шефлера. Суд постановил обратить активы брендов Moskovskaya и Stolichnaya, которые принадлежали предпринимателю, в доход государства.

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