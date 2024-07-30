Тело погибшей в Турции блогера МотоТани (Татьяны Озолиной) кремировали, а прах захоронят на ее малой родине в Омской области. Об этом сообщил экс-супруг девушки, который взял на себя все хлопоты по ее погребению.

«Сегодня мы с прахом Тани улетаем в Омск и далее в город Тару. Похороны в Таре состоятся в четверг. Таня останется в наших сердцах и нашей памяти навсегда!» — написал мужчина в соцсети.

Родственники решили похоронить Озолину на родине, несмотря на то, что в последние годы она постоянно жила в Москве и много путешествовала.

Церемония прощания с МотоТаней прошло 28 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить популярную байкершу и блогера в последний путь приехали родные, близкие и представители московского мотосообщества.

Озолина 22 июля погибла в ДТП на трассе Милас-Секе в Турции. Причиной гибели, по словам очевидца — турецкого байкера Онура Обута, стала ошибка МотоТани при обгоне грузового автомобиля.

В 2012 году Озолина перебралась из Омской области в Москву. Сразу после получения водительских прав она осуществила свою мечту — купила первый собственный мотоцикл. Страсть к байкам передалась ей по наследству: отец увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». В соцсетях у МотоТани было несколько миллионов подписчиков. Также у нее остался 13-летний сын.

Ранее 5-tv.ru показал кадры церемонии прощания с блогером МотоТаней.