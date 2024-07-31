На Алтае туриста пришлось эвакуировать в больницу вертолетом

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Мужчине стало плохо во время похода по дикой горной местности.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Тырышкин; 5-tv.ru

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Экстренная эвакуация потребовалась туристу на Алтае. Группа из четырех человек отправилась в поход по дикой горной местности. Причем свой маршрут они предварительно не зарегистрировали.

В дороге одному из туристов резко стало плохо, пришлось вызывать спасателей. Запросивших помощь быстро нашли, они вышли на открытый участок на берегу озера. Врачи посадили мужчину в вертолет и отправили в ближайшую больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в горах Кабардино-Балкарии обнаружили тела двух пропавших альпинистов. Туристы не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе республики, после чего были начаты поиски.

Тела альпинистов были обнаружены на высоте более трех тысячи метров. Для спуска привлекался вертолет и восемь специалистов Эльбрусского высокогорного пожарно-спасательного отряда МЧС России. Сообщается также, что маршрут был зарегистрирован.

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