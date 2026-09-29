«Непросто и небыстро»: подробности поисков пропавших в крымских пещерах туристов

Поиски пропавших в Крыму туристов проходят в пещерах с узкими ходами-лабиринтами

Поиски пропавших в пещерах Крыма осложняются лабиринтами ходов. Об этом 5-tv.ru рассказал начальник аварийно-спасательной группы симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» Николай Щелоков.

«Протяженность этого участка пещеры ориентировочно около десяти километров. Пещера с очень узкими ходами, местами они подтоплены, плюс местами она имеет лабиринты какие-то, поэтому это непросто и небыстро», — отметил руководитель отряда.

Он также уточнил, что дожди не повлияли на уровень воды в пещерах. Он все еще остается стабильно невысоким. Поэтому спасателям не приходится использовать водолазное оборудование. Они двигаются по руслу реки, местами вплавь. На некоторых участках нужно подныривать. При этом половина маршрута уже была обследована.

Поиски прооравших туристов ведутся сразу с двух направлений. Одна группа двигается со стороны пещеры Красной, другая — Глубинной. На связь спасатели выходят в контрольное время в 12 и шесть часов.

Группа из четырех человек пропала в районе пещеры Красная. В установленное время они не вышли на связь. Контактов с ними не было уже более 12 часов. Предположительно, туристы, когда пытались выбраться на поверхность, могли упереться в замытый выход и теперь просто пытаются найти обходные пути.

По факту случившегося Следственный комитет республики организовал процессуальную проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристы, которые оказались в водной ловушке в пещере в Крыму, могут быть профессиональными спелеологами. То есть специалистами, исследующими пещеры и другие природные подземные образования.

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